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Россияне снова устроили массовые учения в аннексированном Крыму

Комментариев: 5
Порядка трех тысяч военнослужащих Черноморского флота приняли участие в бригадном тактическом учении.
Военные РФ снова устроили учения в Крыму
Военные РФ снова устроили учения в Крыму
Крым.Реалии

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Порядка трех тысяч военнослужащих Черноморского флота приняли участие в бригадном тактическом учении на полигоне Опук в аннексированном РФ Крыму, сообщает Керчь.ФМ.

Подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации Южного военного округа произвели высадку на необорудованный участок побережья с большого десантного корабля "Орск", провели бой за высадку десанта и выдвинулись вглубь позиций условного противника.

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В ходе высадки десанта морпехи наращивали силу с различных направлений – как с воды, так и воздуха. Это позволило им в более короткое время захватить плацдарм и оборудовать укрепрайон.

В учениях было задействовано 12 кораблей и судов обеспечения флота, а также около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе противокорабельные комплексы, самоходные гаубицы, бронетранспортёры БТР-82А, а также 30 самолётов и вертолетов.

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В учениях также приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция заинтересовалась украинским самолетом Ан-178.

 

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Теги: учения, РФ, Крым, Украина, аннексия
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Комментариев (6)
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Кайдаш    22.09.2019, 15:12
Оценка:  +1
Кайдаш
Из средней паршивости курорта вата утворила раздолбаный полигон (((
Ira0956    22.09.2019, 14:57
Оценка:  -2
Ira0956
Еще вчера сегодня было завтра.
VSHIVANKA    22.09.2019, 14:39
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ НОВОСТИ ИЗ РОССИЙСКОГО КРЫМА ТАК ВОЗБУЖДАЮТ УКРОПНУЮ БИОМАССУ. ?!
Кайдаш    22.09.2019, 15:11
Оценка:  +1
Кайдаш
Что делают упоротые ватницы на украинском портале?
Кайдаш    22.09.2019, 15:18
Оценка:  +1
Кайдаш
Читай Ленту.ру, там всё параллельно и перпендикулярно, и пукан твой не разорвётся...
ВыВсеВрети    22.09.2019, 16:01
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, ТЫ СЕГОДНЯ В УДАРЕ!...))))))))
И КТО ТЕБЯ ТАК УДАРИЛ И КУДА?...))))))
БИОМАССА НА РОСИИ ТАМ ГДЕ И НЕ РАБЫ!!!...ГЫ-ГЫ-ГЫ
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