Прослушка Трубы навредит не его имиджу, а расследованиям - ГБР
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Прослушка в кабинете директор ГБР Романа Трубы может навредить расследованию ряда резонансных дел. Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова, передает “РБК-Украина“.
Прослушка, по ее мнению, может навредить статусу досудебного расследования некоторых дел, ведь в кабинете Трубы проходят совещания, на которых озвучивают информацию относительно расследований.
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“В кабинете директора проходят совещания, в том числе, с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование , озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования“, - рассказала Иванова.
Она подчеркнула, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя ГБР, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.
Напомним, ранее сообщалось, что в кабинете главы ГБР нашли прослушку.
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