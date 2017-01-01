Прослушка Трубы навредит не его имиджу, а расследованиям - ГБР

Прослушка может навредить статусу досудебного расследования некоторых дел.

У Трубы объяснили, почему его опасно прослушивать president.gov.ua

Читай также: Арахамия объяснил, почему "Слуги народа" испугались закона о прослушке

Прослушка в кабинете директор ГБР Романа Трубы может навредить расследованию ряда резонансных дел. Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова, передает “РБК-Украина“.

Прослушка, по ее мнению, может навредить статусу досудебного расследования некоторых дел, ведь в кабинете Трубы проходят совещания, на которых озвучивают информацию относительно расследований.

Читай также: 44 "Слуги" заблокировали расследование дел против депутатов - Шабунин

“В кабинете директора проходят совещания, в том числе, с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование , озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования“, - рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя ГБР, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

Напомним, ранее сообщалось, что в кабинете главы ГБР нашли прослушку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.