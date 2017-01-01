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Боевики "ЛНР" срывают разведение вооружений - штаб

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С моста в Станице Луганской до сих пор не выведен личный состав в форме образца РФ и не убрано фортификационное сооружение.
Боевики "ЛНР" срывают разведение вооружений - штаб
© штаб ООС
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  • Боевики не убрали своих людей и знаки с моста
  • Украинская сторона продолжает ремонт моста
  • Боевики игнорируют договоренность по мосту в Станице
  • Украина помогает жителям оккупированной территории перебраться через реку
  • Украина обвиняет ОРДЛО в срыве договоренностей
  • Украина ремонтирует мост, а боевики не отвели силы, как было договорено
  • Людям помогают перебраться с оккупированной территории на украинскую
  • С украинской стороны моста постоянно дежурят волонтеры и Красный крест
Боевики "ЛНР" срывают разведение вооружений - штаб
Боевики не убрали своих людей и знаки с моста
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Украинская сторона СЦКК фиксирует невыполнение боевиками "ЛНР" обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской. Об этом говорится в сообщении центра, обнародованном штабом ООС.

Боевики до сих пор не осуществили демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения №1.

"Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", – говорится в сообщении.

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Украина со своей стороны продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец, обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству.

"На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", – добавили в СЦКК.

 

 

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Теги: мост, ОРДЛО, боевики, СЦКК, война, Донбасс, Станица Луганская
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