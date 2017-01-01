Боевики "ЛНР" срывают разведение вооружений - штаб

С моста в Станице Луганской до сих пор не выведен личный состав в форме образца РФ и не убрано фортификационное сооружение.

Боевики не убрали своих людей и знаки с моста

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Украинская сторона СЦКК фиксирует невыполнение боевиками "ЛНР" обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской. Об этом говорится в сообщении центра, обнародованном штабом ООС.

Боевики до сих пор не осуществили демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения №1.

"Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", – говорится в сообщении.

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Украина со своей стороны продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец, обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству.

"На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", – добавили в СЦКК.

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