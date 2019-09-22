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Минкульт не видит смысла отменять закон о языке

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В то же время министр признался, что всю жизнь говорил на русском.
Бородянский считает, что нельзя делить людей по языковому признаку
Бородянский считает, что нельзя делить людей по языковому признаку
УНИАН

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Новый министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заверил, что пока не видит повода менять закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом он заявил в интервью "Громадському".

"Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", - заявил Бородянский.

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При этом министр отметил, что не хочет делить людей по языковому принципу. "Я не считаю, что люди, которые говорят по-русски, творят "русский мир". Также я не согласен с тем, что президент был создателем "русского мира", - говорит он.

"Например, я всю жизнь говорил на русском языке. И я вообще не хочу делить людей по языковому принципу", - сказал Бородянский.

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"Все зависит от того, какие действия мы осуществляем, как мы настроены и как мы отстаиваем наши национальные интересы. Я считаю, что сегодня мы отстаиваем украинские национальные интересы и будем их отстаивать", - добавил министр.

Напомним, ранее Польша направила Украине обращение насчет восстановления эксгумации.

 

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Теги: Бородянский, министр, Минкульт, Украина, закон о языке
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