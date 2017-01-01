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В Станице Луганской строят временный обходной мост

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Мост будет работать, пока ремонтируют основной. 20 сентября рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.
Мост в Станице Луганской
Мост в Станице Луганской
СЦКК

В Станице Луганской из подконтрольного Украине берега Северского Донца начали строительство временного пешеходного обходного моста. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ОБСЕ.

Мост должен работать, пока будут ремонтировать основной.

По информации наблюдателей, 19 сентября восемь рабочих сравнивали почву и подготавливали фундамент для временного моста. Также они зафиксировали три грузовика, которые подвозили бетонные плиты и щебень. 20 сентября рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.

Кроме того, пиротехники ГСЧС продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.

Ранее на этой неделе волонтеры сообщили, что сепаратисты не убрали свои наблюдательные пункты в районе Станицы Луганской и строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста через Северский Донец.

Напомним, в Офис президента планирует открыть новый мост в Станице Луганской уже 27 ноября.

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Теги: мост, донбасс, Станица Луганская
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Источник: korrespondent.net

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