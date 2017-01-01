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В Украине проведут пробную перепись населения

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Пробная перепись населения состоится в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.
Украинцев перепишут
Украинцев перепишут

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области, сообщила директор учреждения Элла Либанова в интервью ZN.UA.
 
Пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах Киева и области. В то же время сама Либанова предпочла бы провести ее в одном из районов в Западной Украине.
 
"Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", – сказала она.
 
При этом Либанова выразила уверенность, что пробная перепись населения пройдет до конца текущего года. Все вопросы в пробной и полноценной переписи одинаковы.

В Госстате озвучили численность населения в Украине

Ранее сообщалось, что Кабмин перенес проведение второй всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.

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Теги: Киев, Киевская область, население, перепись населения
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Источник: korrespondent.net

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