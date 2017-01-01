В Украине проведут пробную перепись населения

Пробная перепись населения состоится в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.



Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области, сообщила директор учреждения Элла Либанова в интервью

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области, сообщила директор учреждения Элла Либанова в интервью ZN.UA

Пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах Киева и области. В то же время сама Либанова предпочла бы провести ее в одном из районов в Западной Украине.



"Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", – сказала она.







В Госстате озвучили численность населения в Украине При этом Либанова выразила уверенность, что пробная перепись населения пройдет до конца текущего года. Все вопросы в пробной и полноценной переписи одинаковы.

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