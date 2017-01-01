Итоги 22 сентября: Пожар в Киеве и признания Трампа

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

На Левом берегу Киева произошел пожар; Трамп рассказал о беседе с Зеленским. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Полиция задержала виновника ДТП с девятью погибшими под Одессой

Правоохранители задержали водителя грузовика, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие под Одессой.

В ходе первоочередного расследования полиция выяснила, что виновником ДТП с переполненной маршруткой, жертвами которого стали 9 человек, является водитель грузовика. Мужчина был задержан сразу после оказания ему медицинской помощи.

Во Львовской области снова заблокировали железную дорогу

Все задержанные активисты, которые блокировали во Львовской области составы, как они утверждают, с российским углем пока отпущены, на них составлен админпротокол. После того, как все пострадавшие получили медицинскую помощь, блокировщики решили продолжить акцию.

Трамп раскрыл подробности разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена.

“Разговор в основном был о коррупции - о всей коррупции, а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине“, - сказал он.

В Киеве горели цистерны с топливом

В Деснянском районе Киева на ул. Вискозная, 3 на территории автостоянки произошло возгорания девяти автоцистерн с горючим. К тушению пожара были привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГосЧС и пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет.

Трамп обвинил ЕС в недостаточной поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп уверен, что Украине надо выделять больше денег для помощи в решении проблем. В частности, американский лидер упрекнул страны ЕС и призвал их выделять больше денег Украине.

“У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад“, – отметил Трамп.

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

В индийском штате Раджастхан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками. По мнению врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Поскольку за время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, никто не догадывался о возникшей проблеме.

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