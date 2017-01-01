ДТП под Одессой: обнародован список погибших

При столкновении маршрутки с автоцистерной в Одесской области погиб несовершеннолетний. Личность одного из погибших еще не удалось установить.

В ДТП, которое произошло 21 сентября на 12 км автодороги Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши, погиб 17-летний юноша. Об этом УНИАН сообщили в Великодолинском поселковом совете.

В столкновении рейсового микроавтобуса Mercedes Sprinter, шедшего по маршруту № 52 (Великодолинское (Акаржа) - Одесса), и грузового автомобиля DAF погибли водитель маршрутки Руслан Тагиев (1984 года рождения), пассажиры автобуса – Юлия Чипурина (1989), Сергей Невечеря (1974), Кристина Саустьян (2001), Андрей Щербицкий (1977), Ольга Шпинь (1988), Петр Шпинь (1985), а также 17-летний Марк Редькин и мужчина 30-35 лет, данные которого устанавливаются.

В числе пострадавших - водитель грузовика 1971 года рождения, который был госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу с переломами предплечья и голени.

Также были госпитализированы три пассажира микроавтобуса: мужчины 1980 и 1952 года рождения, у которых черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, и женщина 1988 года рождения, у которой перелом челюсти и другие тяжелые травмы.

Напомним, что 21 сентября в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. На месте аварии работали следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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