В Харькове поймали педофила: Опубликовано видео

Инцидент произошел в Слободском районе.

Задержанный после разоблачения начал утверждать, что он душевнобольной скриншот из видео

В Харькове в воскресенье, 22 сентября, поймали педофила, который начал приставать к маленькой девочке и поцеловал ее в губы.

Об этом сообщает Telegram-канал “Харьков 1854“, публикуя видео с задержанным.

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“Сегодня была предотвращена попытка изнасилования ребенка педофилом … посреди белого дня, который при даче показаний сказал, что очень хотелось секса, будьте осторожны, следите за своими детьми, момент задержания и опроса на видео...“ - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что задержанный после разоблачения начал утверждать, что он душевнобольной.

Как сообщалось 16 сентября, в Запорожье активисты проучили педофила, “охотившегося“ на девочек в соцсетях.

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