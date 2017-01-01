Солнечно, но холодно: что обещают синоптики 23 сентября
По всей территории Украины сегодня, 23 сентября, ожидается хмуро-солнечная погода, но на улице будет достаточно холодно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе страны сегодня ожидается достаточно солнечный день. По сравнению с выходными, температура воздуха сегодня поднимется до максимальной отметки +21 градус по Цельсию.
На востоке страны сегодня солнечно, но прохладно. Воздух прогреется в пределах +12…+16 градусов по Цельсию.
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Южным областям сегодня обещают облачный день с прояснениями. На улице +21…+24 градуса по Цельсию.
На севере страны сегодня ожидается прохладный осенний день. Между тем, на термометре всего +12…+15 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине ситуация аналогичная. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +17 градусов по Цельсию.
В столице облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +13 до +15 градусов.
Напомним, спасатели предупредили о заморозках в Украине. В северных областях Левобережной Украины ожидаются на поверхности почвы заморозки до -3 градусов.
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