Подозреваемый в заказе убийства Екатерины Гандзюк, Евгений Рищук избил местного депутата райсовета на сельском празднике.

"Тут пьяная толпа": На дне села под Херсоном экс-нардеп от БПП избил депутата райсовета

"Тут пьяная толпа": На дне села под Херсоном экс-нардеп от БПП избил депутата райсовета

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В Херсонской области экс-депутат Евгений Рищук, находясь в нетрезвом состоянии, избил депутата Олешковской райсовета Романа Чухалова, также досталось депутату Днепровского райсовета Херсона Александру Власову, который приехал на место, когда услышал о драке.

Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook.

“Бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне“, - написал Найем.

На сайте полиции Херсонской области сообщается о драке на праздновании дня села поздно вечером 22 сентября.

“22 сентября около 23:30 в “Единый центр 102“ полиции Херсонщины позвонил 37-летний житель г. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина“, - говорится в сообщении.

Фамилии в полиции не называют, но согласно биографии Рищука, ему сейчас 42 года.

Местный журналист Сергей Никитенко сообщил УП, что драка произошла на праздновании Дня села Правые Саги, что в пригороде Херсона.

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“Произошла драка. Рищук избил местного депутата райсовета на сельском празднике. Не знаю, сколько там все то продолжалось, но позвонили депутату Власову, чтобы он приехал, потому что в селе пьяный Рищук и драка. Он приехал и ему тоже досталось“, - сказал Никитенко.

Сам Власов сообщил в Facebook, что якобы Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

“Полночь. Звонок на телефон: “Саша, в селе Правые Саги, на празднике Дня села, Женя Рищук (депутат областного совета от БПП, один из заказчиков убийства Екатерины Гандзюк) побил Романа Чухалова (депутат Олешковского райсовета). Срочно едьте, тут пьяная толпа“, - написал Власов.

Он добавил, что через 20 мин был уже в селе.

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“На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и среди танцпола Рищук. На месте уже скорая, в которой Роман в следах побоев. Сейчас его забрали в приемное отделение. На место приехали советники Гусева, на которых при мне набросилась толпа для провокации по наводке Рищука. При этом всем Рищука никто не опросил, и он продолжает гулять на празднике“, - подытожил Власов.

О том, что якобы Рищук избил человека сообщил и советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

В полиции отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины “Умышленное легкое телесное повреждение“. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось 19 сентября, в Киеве напали на депутата горсовета от “Свободы“.

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