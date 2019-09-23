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Украинские летчики проведут наблюдательный полет над РФ

Комментариев: 1
Запланированный полет состоится с 23 по 27 сентября.
Полет осуществят на самолете Ан-30
Полет осуществят на самолете Ан-30
Википедия

Летчики Украины, Румынии и США в рамках реализации договора об открытом небе проведут совместный наблюдательный полет над территорией РФ. Об этом сообщает официальное издание Минобороны России газета Красная звезда.

В период с 23 по 27 сентября в рамках реализации договора общая миссия Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка, - сообщает издание.

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Также сообщается, что российские эксперты проведут проверку борта наблюдательной миссии. Будет тщательно проверено строгое соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Отмечается, что самолет Ан-30 не предназначен для использования оружия. 

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Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международный обзор, в котором приняли участие и российские специалисты.

Напомним, Минобороны показало бой миротворцев в ДР Конго. Украинские миротворцы на вертолетах нанесли удар по базе боевиков в провинции Южное Киву.

 

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Теги: летчики, АН-30, полет, РФ
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Комментариев (3)
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haarp    23.09.2019, 09:59
Оценка:  +1
haarp
может увидят РФ войска на Донбассе ?
Кайдаш    23.09.2019, 10:02
Оценка:  -1
Кайдаш
их невооружённым взглядом видно...
Коляка    23.09.2019, 10:16
Оценка:  0
Коляка
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