У Зеленского придумали "план Маршала" для Украины

Также в ОП обсуждается идея появления филиала Международного арбитража в Донбассе.

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Команда президента Владимира Зеленского разрабатывает идею создания фонда восстановления Донбасса. Об помощник президента Андрей Ермак рассказал LB.ua.

Идею проведения в октябре масштабного Международного инвестиционного форума, участие в котором "подтвердили большое количество серьезных компаний", предложил Зеленский, отметил Ермак.

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Речь идет не просто о разрушенных зданиях, заверил он. "Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый "план Маршалла", - считает помощник президента, который занимался обменом пленными с РФ.

Также в ОП обсуждается идея появления филиала Международного арбитража в Донбассе."Какие-то нестандартные вещи, которые раньше все организовывали в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, мы хотим переместить в тот регион", - пояснил Ермак.

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"Мы разговаривали с известными спортсменами, готовыми сегодня оказывать господдержку спортивным мероприятиям, о том, чтобы перемещаться постепенно в Мариуполь, а затем и на территории, неподконтрольные сегодня Украине", - отметил он. Рабочая группа по фонду возглавляется премьером и формирует предложения на инвестфорум, подключена даже НАН.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Трамп не давил на них, прося о расследовании дела Байдена.

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