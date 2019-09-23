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У Зеленского придумали "план Маршала" для Украины

Комментариев: 4
Также в ОП обсуждается идея появления филиала Международного арбитража в Донбассе.
У Зеленского придумали план масштабного восстановления Донбасса
У Зеленского придумали план масштабного восстановления Донбасса
штаб ООС

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Команда президента Владимира Зеленского разрабатывает идею создания фонда восстановления Донбасса. Об помощник президента Андрей Ермак рассказал LB.ua.

Идею проведения в октябре масштабного Международного инвестиционного форума, участие в котором "подтвердили большое количество серьезных компаний", предложил Зеленский, отметил Ермак.

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Речь идет не просто о разрушенных зданиях, заверил он. "Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый "план Маршалла", - считает помощник президента, который занимался обменом пленными с РФ.

Также в ОП обсуждается идея появления филиала Международного арбитража в Донбассе."Какие-то нестандартные вещи, которые раньше все организовывали в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, мы хотим переместить в тот регион", - пояснил Ермак. 

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"Мы разговаривали с известными спортсменами, готовыми сегодня оказывать господдержку спортивным мероприятиям, о том, чтобы перемещаться постепенно в Мариуполь, а затем и на территории, неподконтрольные сегодня Украине", - отметил он. Рабочая группа по фонду возглавляется премьером и формирует предложения на инвестфорум, подключена даже НАН. 

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Трамп не давил на них, прося о расследовании дела Байдена.

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Теги: Украина, Донбасс, форум, восстановление, Ермак, Зеленский
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Комментариев (4)
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FPN    23.09.2019, 11:34
Оценка:  0
FPN
ЗА СЧЁТ ПРЕЖНЕЙ ВЛАСТИ!!!
chytan    23.09.2019, 11:24
Оценка:  -2
chytan
Пока там армия РФ нифига не будет .
nelci    23.09.2019, 10:58
Оценка:  +3
nelci
Для начала надо просто прекратить убивать друг друга, а уже потом заниматься прожектами....
Кайдаш    23.09.2019, 10:48
Оценка:  +7
Кайдаш
пустопорожнее сотрясание воздуха...
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