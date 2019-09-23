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Австрии легко поучать о нейтральности в окружении стран НАТО - Пристайко

Комментариев: 4
Глава МИД пояснил, что у Украины другого выхода, кроме как стремиться в Альянс, на данный момент нет.
Пристайко высказался о "нейтральных" от НАТО странах
Пристайко высказался о "нейтральных" от НАТО странах
twitter.com/VPrystaiko

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Ничего лучше в системе коллективной безопасности для нашего континента, чем НАТО, пока не придумали. Об этом глава МИД Вадим Пристайко заявил Hromadske.

По его словам, не всем странам нужно НАТО - многие живут очень далеко от основных угроз. Также есть есть страны, которым необязательно входить в Альянс, чтобы ощущать себя защищенными и есть “нейтральные страны“, окруженные странами Альянса.

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“Особенно комфортно тем странам, которые живут в середине НАТО, типа Австрии. Ей хорошо рассказывать и поучать, как хорошо быть нейтральным, находясь прямо в центре европейского континента в окружении европейских и натовских стран“, - пояснил Пристайко.

Как бы ни закончились боевые действия, Украине все равно нужно на следующий же день начинать думать о том, как обеспечить свою безопасность на будущее, отметил он, поэтому она продолжит стремиться вступить в НАТО.

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Напомним, ранее Пристайко заявил, что Киев сначала подготовится, а потом попросит НАТО сразу о членстве.

 

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Теги: Прийстайко, НАТО, Украина, Альянс, Австрия, Донбасс, РФ
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Комментариев (4)
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BabaYul    23.09.2019, 11:40
Оценка:  +1
BabaYul
Казалось, что тупее Климкина уже не найти. Нет. нашли. Потенциал Украины по долбодятлам безграничен.
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 11:22
Оценка:  0
Гопак_и_Гамак
Это точно!
"У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает!" (В.Высоцкий)
Martian_bite    23.09.2019, 11:00
Оценка:  -1
Martian_bite
Тільки НАТО. Тільки ЄС.
МаюРацию    23.09.2019, 11:10
Оценка:  0
МаюРацию
Тильки гола дупа, тильки хард-кор
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