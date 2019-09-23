Австрии легко поучать о нейтральности в окружении стран НАТО - Пристайко
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Ничего лучше в системе коллективной безопасности для нашего континента, чем НАТО, пока не придумали. Об этом глава МИД Вадим Пристайко заявил Hromadske.
По его словам, не всем странам нужно НАТО - многие живут очень далеко от основных угроз. Также есть есть страны, которым необязательно входить в Альянс, чтобы ощущать себя защищенными и есть “нейтральные страны“, окруженные странами Альянса.
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“Особенно комфортно тем странам, которые живут в середине НАТО, типа Австрии. Ей хорошо рассказывать и поучать, как хорошо быть нейтральным, находясь прямо в центре европейского континента в окружении европейских и натовских стран“, - пояснил Пристайко.
Как бы ни закончились боевые действия, Украине все равно нужно на следующий же день начинать думать о том, как обеспечить свою безопасность на будущее, отметил он, поэтому она продолжит стремиться вступить в НАТО.
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Напомним, ранее Пристайко заявил, что Киев сначала подготовится, а потом попросит НАТО сразу о членстве.
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