В Виннице загадочно погиб студент-иностранец

Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

В Виннице в субботу, 21 сентября, в общежитии па улице Данила Галицкого под зданием местного общежития для студентов, нашли мертвого студента, приехавшего на учебу из другой страны.

Об этом рассказал пресс-офицер отдела коммуникации винницкой областной полиции Вадим Кобзарь, передает "33 канал".

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Умерший юноша 22 лет приехал учиться в местный вуз из Индии. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). В производство была внесена дополнительная пометка "Самоубийство".

Одной из версий следствия, называют самоубийство - студент мог выпрыгнуть с девятого этажа. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу. Также правоохранители отметили, что пока нет оснований считать, что студенту кто "помогал" прыгнуть.

Как сообщалось, в январе в Черновцах студент-иностранец пытался покончить с собой.

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