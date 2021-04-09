Зеленский должен мне доверять - Пристайко

Около 20 руководителей миссий за границей при этом уже согласованы с президентом.

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Глава МИД Вадим Пристайко выступает категорически против согласования Офисом президента советников послов Украины, рассказал он в интервью Hromadske.

“Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность“, - подчеркнул он.

“Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверить“, - пояснил Пристайко.

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По словам главы МИД, президент вообще не должен этим заниматься. “Ему есть чем заниматься, кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру“, - отметил он.

“Это нормальный процесс: при изменении главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот долгий хотя бы потому, что страна требует значительного времени на сделку о назначении конкретного человека в конкретной стране“, - говорит при этом Пристайко.

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Процесс с украинской стороны по большой части завершен, добавил он. “Президенту Зеленскому донесено предложение министра по около 20 новых руководителях иностранных миссий, они согласованы с ним“, - признал Пристайко.

Напомним, ранее У Зеленского рассказали, с чем президент едет в Генассамблею ООН.

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