В Кабмине четко сформулировали позицию касательно украинского языка

Министр заявил, что языковой закон пересматривать не собираются.

Многие с приходом Зеленского к власти надеялись на то, что первым делом будет пересматриваться нашумевший языковой закон, который закрепил статус украинского языка, как государственного.

Читай также: Обучения полностью на венгерском языке в Украине не будет - Пристайко

Между тем, пока команда президента не планирует менять позицию касательно языка. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Громадському.

Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон. Я не считаю, что люди, которые говорят по-русски, творят “русский мир “. Также я не согласен с тем, что президент был творцом “русского мира”. Например, я всю жизнь говорил на русском языке. И я вообще не хочу делить людей по языковому принципу, - сообщил Бородянский.

Читай также: В школах Севастополя разрешили изучать украинский язык

Также министр отметил, что после назначения на пост сам перешел с русского на украинский и очень этому рад.

Напомним, профессор столичного вуза пропагандировал “русский мир”: детали громкого скандала. Вуз уже прокомментировал инцидент.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.