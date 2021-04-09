Ермак рассказал о своей поездке к Джулиани

В том числе, помощники президентов обсудили мэра Киева Виталия Кличко.

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Советник президента по международным делам Андрей Ермак разговаривал с персональным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани о мэре Киева Виталия Кличко. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Я был знаком с Куртом Волкером, и я рассказал ему о своей идее поговорить с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию, он идею одобрил и предложил меня ему представить", - пояснил Ермак.

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Советник президента объяснил, что является фанатом того, что он сделал для Нью-Йорка в качестве мэра.

"Знаю, что Джулиани дружит с Кличко, было бы классно, чтобы он приехал в Киев, поделился опытом", - считает Ермак. Поэтому тема мэра Киева тоже обсуждалась.

"Джулиани сказал, что Кличко был у него, он с ним дружит. Что, в принципе, хотел бы приехать посмотреть, но не знает, на самом деле, что происходит. Он его знает, как великого спортсмена, знает, что Кличко очень любят в Америке", - поделился Ермак.

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"Сказал, что очень надеется, что новая власть во всех своих принципах будет действовать в рамках закона. Забегая вперед, чтобы не было никаких спекуляций - мой визит не был связан с Кличко", - заверил советник президента.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскрыл содержание разговора с Владимиром Зеленским.

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