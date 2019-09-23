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Зеленский подписал закон об импичменте президента

Комментариев: 4
Ранее закон подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.
Зеленский подписал важный закон
Зеленский подписал важный закон
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте главы государства. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Судя по данным на сайте украинского парламента, закон об импичменте президента прошел последние два этапа - возвращен с подписью от президента, закон подписан.

Теперь законопроект №1012 должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете "Голос Украины". После публикации документ вступает в законное действие.

Закон об импичменте подписан
Закон об импичменте подписан
скриншот

Напомним, Разумков передал закон об импичменте на подпись Зеленскому. Спикер ВР Дмитрий Разумков 19 сентября подписал закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент). В тот же день документ был передан на подпись к президенту.

 

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Теги: импичмент, Зеленский, подпись, ВР
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    23.09.2019, 12:05
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Когда опробуем?
T-REX2    23.09.2019, 12:18
Оценка:  -1
T-REX2
на Порохе,надеюсь скоро
ВосставшийИзБана    23.09.2019, 12:23
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Для начала его нужно презом избрать. А чтобы избрать Пороха презом, нужно сначала куда-то деть артикля.
T-REX2    23.09.2019, 12:29
Оценка:  +1
T-REX2
можно забрать приставку экс,и под суд
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