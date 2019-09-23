У Зеленского хотят новый "Будапештский меморандум", который защитит Украину "на века"
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Команда президента Владимира Зеленского прорабатывает идею подписания масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы закрепить “на века“ суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Андрей Ермак в интервью изданию “Левый берег“.
Суть идеи заключается в том, чтобы такой договор стал итогом урегулирования российско-украинского конфликта:
У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые, - которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации завершилось подписанием масштабного международного договора, в котором приняли бы участие все крупнейшие игроки - США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на века, наш суверенитет, территориальную целостность, - рассказал помощник президента.
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При этом Ермак акцентировал внимание на том, что Украина уже имеет опыт неработающих документов и гарантий, под которые она совершила серьезные шаги. По этой причине одним из ключевых элементов в системе международных гарантии для Украины должно стать открытие на нашей территории штаб-квартир международных организаций.
Чтобы не повторилась ситуация с “Будапештским меморандумом“, необходимо более детально проработать те пункты возможного международного договора, которые позволят Украине реально отстаивать свои интересы:
Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать, - заявил Ермак.
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Также он отметил, что одной из причин того, что “Будапештский меморандум“ де-факто не сработал, было отсутствие предусмотренных в нем санкций за его нарушение.
Напомним, Данилюк назвал “красную линию“ для власти в переговорах по Донбассу.
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Бесконечность - не предел!!!
Может быть у Украины есть ещё какие-нибудь тайные ништяки?..
А чтобы зaрaбoтать эти гроши, надо замириться с РФ! Ой, беда!..
Так что не надо ля-ля!
Прошу занести этот факт в моё личное дело и разрешить мне одно самопоощрение!