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У Зеленского хотят новый "Будапештский меморандум", который защитит Украину "на века"

Комментариев: 16
Президентская команда хочет, чтобы крупнейшие страны мира вновь гарантировали территориальную целостность и суверенитет Украины.
Помощник президента по международным делам Андрей Ермак
Помощник президента по международным делам Андрей Ермак
УНИАН

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Команда президента Владимира Зеленского прорабатывает идею подписания масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы закрепить “на века“ суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Андрей Ермак в интервью изданию “Левый берег“.

Суть идеи заключается в том, чтобы такой договор стал итогом урегулирования российско-украинского конфликта:

У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые, - которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации завершилось подписанием масштабного международного договора, в котором приняли бы участие все крупнейшие игроки - США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на века, наш суверенитет, территориальную целостность, - рассказал помощник президента.

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При этом Ермак акцентировал внимание на том, что Украина уже имеет опыт неработающих документов и гарантий, под которые она совершила серьезные шаги. По этой причине одним из ключевых элементов в системе международных гарантии для Украины должно стать открытие на нашей территории штаб-квартир международных организаций.

Чтобы не повторилась ситуация с “Будапештским меморандумом“, необходимо более детально проработать те пункты возможного международного договора, которые позволят Украине реально отстаивать свои интересы:

Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать, - заявил Ермак.

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Также он отметил, что одной из причин того, что “Будапештский меморандум“ де-факто не сработал, было отсутствие предусмотренных в нем санкций за его нарушение.

Напомним, Данилюк назвал “красную линию“ для власти в переговорах по Донбассу.

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Теги: суверенитет, Будапештский меморандум, гарантии
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Комментариев (17)
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Хулиганка*    23.09.2019, 12:34
Оценка:  0
Хулиганка*
страна находится под внешним управлением, а они еще о чем-то мечтают. Мечтать нужно о НЕЗАВИСИМОСТИ.
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:38
Оценка:  +1
Гопак_и_Гамак
Именно мечтать! Как раб о свободе.
Ponadyser    23.09.2019, 12:33
Оценка:  0
Ponadyser
Вначале нужно определиться с границами, а затем уже и о меморандумах думать...
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:37
Оценка:  +3
Гопак_и_Гамак
Ну это Вы загнули! Украинский национальный идиотизм безграничен!
Бесконечность - не предел!!!
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:27
Оценка:  +1
Гопак_и_Гамак
В тени остался сакраментальный вопрос: а что в замен этих гарантий? Политика - это поле торгов и обменов. Что взамен? Оставаться западным тараном для РФ? Но тогда война не прекратится и никакого нового гарантийного договора не получится.
Может быть у Украины есть ещё какие-нибудь тайные ништяки?..
Via_dolorosa    23.09.2019, 12:24
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Самому надо свою армию держать, а не надеется на всякие там бумажки-меморандумы. Как показ. история в случае реальной движухи все они ни чего не стоят.
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:29
Оценка:  +1
Гопак_и_Гамак
А гроши??? Чтоб содержать армию, да ещё воевать нужно много-много грошей! Кто ж их даст?!
А чтобы зaрaбoтать эти гроши, надо замириться с РФ! Ой, беда!..
T-REX2    23.09.2019, 12:32
Оценка:  +1
T-REX2
а в натО типа грошей не надо,так -приходи со своей табуреткой и сиди
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:35
Оценка:  +2
Гопак_и_Гамак
А в кредит или с рассрочкой они не берут? Так можно было бы взять рассрочку лет на сто, а там глядишь - или НАТО крякнет, или Украина. Или вообще в тупую их кинуть и продаться России по старой традиции - уйти, так сказать, по другую "крышу"!
Rangol    23.09.2019, 12:11
Оценка:  0
Rangol
Время уже не то, слишком много стран претендуют на территорию Украины. А они все страны НАТО и Украина не сможет ничего противопоставить
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:31
Оценка:  +2
Гопак_и_Гамак
Не клевещите! Украине есть что им противопоставить! Вот, недавно сварили из Ст.3 самый большой тризуб и сшили огромный флаг!..
Так что не надо ля-ля!
Кайдаш    23.09.2019, 12:09
Оценка:  -2
Кайдаш
А старый шо - уже не действует?
ВосставшийИзБана    23.09.2019, 12:12
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Так он и не действовал.
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:33
Оценка:  +3
Гопак_и_Гамак
Я Вам плюсанул два раза!
Прошу занести этот факт в моё личное дело и разрешить мне одно самопоощрение!
ВосставшийИзБана    23.09.2019, 12:06
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Сколько можно наступать на одни и те же грабли?
ЗаУкраину    23.09.2019, 12:26
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Мохнорылый коЦ, твои предложения?
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:32
Оценка:  +3
Гопак_и_Гамак
Дорогой товарищ боцман! Украина бы и рада дальше шагать по граблям, но грабли - и те одни остались!
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