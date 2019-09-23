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Зеленский назначил Богдану зама по экономике и инвестициям

Комментариев: 2
Юлия Ковалив раньше консультировала президента Петра Порошенко по инвестициям, она является специалистом по экономической теории.
Ковалив назначили заместительницей к Богдану
Ковалив назначили заместительницей к Богдану
УНИАН

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Президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Им стала Юлия Ковалив, говорится в указе на сайте президента.

Указ №714/2019 датирован 20 сентября. Ковалив ранее работала главой Офиса Национального инвестиционного совета при президенте (с 2017 года). Она также работала первым заместителем министра экономического развития и торговли. 

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Ковалив закончила "Киево-Могилянскую академию", является специалистом по экономической теории. 

Напомним, на прошлом неделе Андрей Богдан грозился распустить Верховную Раду.

 

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Комментариев (2)
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T-REX2    23.09.2019, 12:28
Оценка:  +2
T-REX2
опять теоретик,когда практиков будут набирать
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:23
Оценка:  +2
Гопак_и_Гамак
Я бы не взял такую - сиськи больно здоровые.
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