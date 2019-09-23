Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Закон об офисе Рябошапки передали Зеленскому

Комментариев: 1
Вскоре в Украине должен появиться Офис генпрокурора вместо ГПУ.
Зеленскому отправили закон о ГПУ
Зеленскому отправили закон о ГПУ
president.gov.ua

Читай также: Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана: детали

Принятый ВР законопроект о реформе органов прокуратуры, в котором говорится о создании Офиса Генпрокурора, отправили на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом можно узнать из состояния прохождения проекта №1032 на сайте Рады.

Закон был подписан спикером парламента Дмитрием Разумковым 23 сентября 2019 года, после чего его отправили на подпись президенту.

Документ, помимо прочего, предполагает переименование "Генеральной прокуратуры Украины" в "Офис Генерального прокурора".

Читай также: Рада намерена создать Офис генпрокурора

Кроме того, планирует полностью обновить данный орган: провести аттестацию прокуроров для вхождения из в новую структуру - из ГПУ в Офис генпрокурора.

Напомним, закон, предполагающий глобальное реформирование ГПУ, нардепы приняли 19 сентября.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ГПУ, Рябошапка, Зеленский, Офис генпрокурора, Рада, закон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    23.09.2019, 12:45
Оценка:  -1
Woodbrother
После смены власти все это фуфло отменят.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь