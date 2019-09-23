Закон об офисе Рябошапки передали Зеленскому

Вскоре в Украине должен появиться Офис генпрокурора вместо ГПУ.

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Принятый ВР законопроект о реформе органов прокуратуры, в котором говорится о создании Офиса Генпрокурора, отправили на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом можно узнать из состояния прохождения проекта №1032 на сайте Рады.

Закон был подписан спикером парламента Дмитрием Разумковым 23 сентября 2019 года, после чего его отправили на подпись президенту.

Документ, помимо прочего, предполагает переименование "Генеральной прокуратуры Украины" в "Офис Генерального прокурора".

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Кроме того, планирует полностью обновить данный орган: провести аттестацию прокуроров для вхождения из в новую структуру - из ГПУ в Офис генпрокурора.

Напомним, закон, предполагающий глобальное реформирование ГПУ, нардепы приняли 19 сентября.

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