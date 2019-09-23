Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Пожалуйста, не молчите!”: Зеленский запустил масштабный флешмоб

Комментариев: 9
Президент призвал бороться с коррупцией вместе.
Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией вместе
Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией вместе
скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев принять участие в самом масштабной флешмобе. Он предложил вместе бороться с коррупцией в стране.

Читай также: У Зеленского хотят новый "Будапештский меморандум", который защитит Украину "на века"

Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook новое видео, в котором призвал сообщать о коррупционерах на горячую линию НАБУ.

Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают “откат”? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня! - сообщил Зеленский.

Он призвал украинцев действовать, а не писать в соцсетях “все пропало” или “Зеленский поставил везде своих решал”. 

Европа начинается не с государственной границы. Европа начинается с окурка, который летит в мусорный бак, с пристегнутого ремня безопасности, с оплаченных коммунальных услуг и налогов, с ответа “нет”, когда вашей фирме предлагают на тендере “нагнуть” государство”, - сказал Зеленский.

Читай также: “Мы везем выступление”: У Зеленского рассказали, с чем президент едет в Генассамблею ООН

Также президент призвал вместе делать страну лучше. Он отметил, что начинает из себя и подписывает закон об импичменте президента. 

Напомним, Зеленский подписал закон об импичменте президента. Ранее закон подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, президент, флешмоб, коррупция, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
МЕЛЬХИОР    23.09.2019, 13:16
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
"Президент призвал бороться с коррупцией вместе." - всё значит, с рашкой бороться уже не нужно. А для чего? Войска отведём, отстреливаться запретим, шаурму прихаваем, рЮсский мир всем принесём, войны не будет и будем бороться с коррупцией!!!
Kismyas    23.09.2019, 13:09
Оценка:  0
Kismyas
Походу водії таксі це дно))
Woodbrother    23.09.2019, 12:44
Оценка:  +3
Woodbrother
Хочу сообщить о клоуне ЗЕ. По некоторым данным он имеет оффшоры, через которые проходят незадекларированные доходы.
ВосставшийИзБана    23.09.2019, 12:57
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Этот артикль еще и продает места в ВР через партийные списки.
МЕЛЬХИОР    23.09.2019, 13:17
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
Клована на Ростов отправлять пора...
Хулиганка*    23.09.2019, 12:36
Оценка:  -5
Хулиганка*
почему порошенко еще не в тюрьме?
Woodbrother    23.09.2019, 12:43
Оценка:  0
Woodbrother
За что ?
ВосставшийИзБана    23.09.2019, 13:00
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
В моем понимании президент должен создать условия для появления достойного преемника. У нас ни один президент этого не сделал. Сажать нужно всех.
Хулиганка*    23.09.2019, 13:16
Оценка:  0
Хулиганка*
за оффшоры или по-вашему это не коррупция? За свинарчуков, за Кузню на Рыбальском
Хитрый-Лис    23.09.2019, 12:43
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Вот именно мочАму "всемогущий" ПНХ не на лесоповале?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь