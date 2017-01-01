Правоохранителям удалось обезвредить злоумышленника.

Житель Запорожья взял в заложницы свою бабушку и угрожал суицидом

Житель Запорожья взял в заложницы свою бабушку и угрожал суицидом

В Запорожье мужчина удерживал в квартире свою бабушку и угрожал покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Запорожской области.

“21 сентября около 12 часов в Александровское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Приходской в городе Запорожье мужчина удерживает в квартире свою бабушку“, – говорится в сообщении.

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Во время переговоров правоохранителей с мужчиной, руководством области было принято решение о привлечении бойцов спецподразделения управления “КОРД“. Последние зашли в дом, а в это время работники ГосЧС с помощью лестницы забрались на балкон квартиры на втором этаже и освободили женщину.

Работники спецподразделения задержали гражданина. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Женщине также оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не грозит. Решается вопрос о помещении мужчины 1989 года рождения в психиатрическую больницу.

Как сообщалось, в Днепре остановили авто с заложником в багажнике за нарушение ПДД.

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