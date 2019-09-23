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Новым послом Украины в США должен стать "человек новой формации" - Ермак

Комментариев: 1
Украине нужны новые отношения с США, а потому и послом должен быть человек, готовый строить такие отношения.
Посольство Украины в США
Посольство Украины в США
wikipedia.org

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Новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки должен стать “человек новой формации“, который не боится ломать стандарты, умеет коммуницировать и предприимчивый. Такое мнение высказал помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию “Левый берег“.

Избегая называть конкретные фамилии потенциальных кандидатов на должность украинского посла в Америке, Ермак лишь отметил, что пока переговоры о такой кандидатуре продолжаются и всё еще не приблизились к финишной черте. Тем не менее, помощник президента высказал уверенность в том, что послом от Украины должен стать “человек новой формации”:

Мы же хотим новые отношения со Штатами? Это должен быть человек, очень заинтересованный в том, чтобы эти отношения были новыми. Который понимает особенности американской внутренней политики, говорит на хорошем английском языке. Не боящийся ломать стандарты, умеющий коммуницировать, по-хорошему предприимчивый. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, кто это, – рассказал Ермак.

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Также он отметил, что в США были рады идее Зеленского сменить посла, поскольку Валерий Чалый, уволенный в июле, “был послом Порошенко“, а не Украины.

Напомним, 23-26 сентября Владимир Зеленский проводит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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Теги: посол Украины в США, кандидатура
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Комментариев (1)
Гопак_и_Гамак    23.09.2019, 12:59
Оценка:  -1
Гопак_и_Гамак
Гей что ли???
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