“Оба нашли время”: Пристайко ответил, сколько будут общаться Зеленский и Трамп
Глава МИД Украины Вадим Пристайко ответил, что лидеры Украины и США “на полях” Генеральной ассамблеи ООН будут общаться довольно долго. Об этом он рассказал в комментарии Громадському.
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По словам Пристайко, встреча Зеленского и Трампа не обойдется “пожатием рук”. Оба президента нашли время и пообщаются около часа. То есть, это будут полноценные переговоры.
Оба президента нашли время.... (Будет, - ред.) большая часовая встреча, - ответил глава МИД.
Министр также заявил, что первоначальной задачей украинской делегации будет налаживание связи с американскими партнерами.
Зеленский дважды разговаривал с Трампом по телефону, но мы понимаем, насколько важно установить непосредственный контакт. К сожалению или к счастью, так построена система, что лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и в целом в отношениях между странами, - добавил Пристайко.
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Также глава Министерства иностранных дел рассказал, что украинская сторона подготовила многие важные темы для переговоров с американским лидером.
Все остальные задачи, которые я не смогу вам раскрыть, но, поверьте, есть целый список проблем, которые мы проведем с Соединенными Штатами... Иногда это проблемы, иногда - бизнес-идеи, например, об энергетической безопасности Украины, - отметил министр.
Напомним, у Зеленского рассказали, с чем президент едет в Генассамблею ООН. Помощник президента раскрыл детали поездки Зеленского в США.
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