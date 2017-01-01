В США лучшие актеры и актрисы получают “Оскар“, а самые аптеки Украины — ежегодную премию от конкурса профессионалов фармацевтической отрасли “Панацея“.

Премия учреждена в 1999 году и на сегодняшний день стала ярким событием национального масштаба. На этот раз организаторы отметили двадцатилетие достижений фармацевтического рынка. Революционные темпы развития отрасли сдвинули фокус внимания из традиций на инновации.

В списке лидеров аптечного рынка оказался яркий роботизированный фармбренд, который предлагает инновационные формы самообслуживания. В этих аптеках посетители имеют возможность самостоятельно заказывать товары с помощью планшетов, которые установлены в торговых залах, а также через Интернет, однако это не все!

“Аптека Копейка" первой рискнула взять работа на работу, и на сегодняшний день именно эта нестандартная идея нашла отклик у посетителей и получила профессиональную награду.

Поэтому, как определили маркетинговые исследования, сейчас в тренде инновации. Конкурс профессионалов фармрынка отметил это! “Аптека Копейка“ названа “Аптека с инновационными формами самообслуживания“ в номинации “Аптека года“. Она объединяет людей, живущих интересами фармрынка и заинтересована в удовлетворении потребностей клиента. О преимуществах роботизированных аптек спросим у Яны Середы, коммерческого директора “Аптека Копейка“.

Что значит “Панацея“ для аптек под брендом “Аптека Копейка“?

— “Панацея“ — это действительно знак качества для фармацевтического рынка Украины, соответствующий аптечному “Оскару“, который без пауз и перерывов на протяжении 20 лет переходит к украинским профессионалов.

Какими достижениями вы гордитесь?

— Наш старт был амбициозным, но очень удачным. Мы сразу взяли высокие позиции и теперь стали аптекой года.

“Аптека Копейка“ поддерживает отечественный продукт — в наших аптеках работают работы украинского производства, которые быстро и безошибочно собирают заказы покупателей. Благодаря работам в торговом зале нет длинных очередей.

Действительно роботизация является панацеей?

— С первого дня существования бренд “Аптека Копейка“ взял курс на роботизацию, и через 5 лет мы видим ощутимые результаты.

Знак качества “Панацея“ подчеркивает, что экспериментальная и революционная идея была не только удачной, но и своевременной. Эволюция в фармации — это процесс, который набирает обороты и имеет революционные последствия. “Аптека Копейка“ опережает время и задает тенденции.

Как аптека года она, безусловно, будет влиять на определение номинантов будущих лет.

“Премия “Панацея“ очень важна для всех игроков украинского фармрынка, — говорит PR-директор “Аптека Копейка“ Ольга Гречко. — Эта престижная награда определяет тенденции, объединяет авторитеты, указывает на лидеров, для которых развитие украинской аптечной сферы является приоритетным. В этом году в фокусе внимания оказались революционные формы самообслуживания клиентов “Аптека Копейка“. Мы доказали, что инновация и роботизация — это не только процессы, которые имеют право на существование, но и главные векторы дальнейшего развития. Однако “Аптека Копейка“ — это не просто роботизированные аптеки, не только креативный бренд, но и мощная команда профессионалов, которых объединяет общая цель — стоять на страже здоровья жителей Украины“.

Уже два десятилетия “Панацея“ отмечает профессионалов фармацевтической отрасли. Среди победителей конкурса есть “Аптека Копейка“, которая задает тенденции дальнейшего развития рынка и, несомненно, творит историю.