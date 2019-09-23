"Никаких подковерных игр с РФ нет": ТОП-цитаты из интервью с Ермаком

Помощник президента заверил, что Украина не собирается сдавать и 1% своих интересов или территорий.

Ермак рассказал о дальнейших планах по обмену и Донбассу Facebook Андрея Ермака

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Помощник президента Андрей Ермак рассказал о дальнейшем процессе освобождения пленных и о том, какую цену готов заплатить за это Киев, в интервью Lb.ua. Bigmir.net собрал основные месседжи этого диалога.

О дальнейшем обмене пленными:

"Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения новой группы".

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О том, что Цемах не был таким важным, как писали

"Цемах не был суперважным... Мы дали возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия"

О сдаче территорий и интересов Украины и скрытых договоренностях с РФ:

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"Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов. Мы точно никогда не допустим федерализации и потери наших территорий".

"Особый статус Л/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в нормандском формате. Это даже не обсуждается".

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"Никаких подковерных или "подстольных" договоренностей не существует. Есть переговорный процесс в Минске, есть “нормандский” формат, и это настолько сложная и деликатная тема, что я принципиально ее не комментирую".

О выборах на территории ОРДЛО:

"Я считаю правильным, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины".

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О восстановлении Донбасса:

"Будет обсуждаться идея создания фонда, программы, которая будет направлена именно на восстановление Донбасса. Не просто разрушенных зданий. Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый план Маршалла".

"Мы серьезно готовимся, подключена даже Академия наук. Некоторые проекты звучат очень революционно. Думаю, что они вызовут большой интерес у потенциальных инвесторов".

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О встрече Зеленского и Трампа:

"Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать дорожную карту уже на официальный визит".

О США в "нормандском формате":

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"Никаких договоренностей нет. Президент озвучил четкую стратегию: у нас есть на сегодняшний день переговоры в Минске и нормандский формат, и мы делаем все, чтобы двигаться в этих рамках".

Об РФ в "нормандском формате":

"Во время последнего разговора, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины - высказались за конец месяца в качестве даты встречи, как раз после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждения, но и не сказала "нет". Думаю, это может быть конец сентября - начало октября".

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О новом "Будапештском меморандуме":

"У нас есть идея, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - США, Британия, Германия, Франция, Китай".

По сути, команда Зеленского хочет заключить новый международный меморандум, который защитит Украину "на века".

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