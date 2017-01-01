Зеленского с ошибками просят отменить ВНО

На сайте главы государства появилась скандальная петиция.

На сайте президента Украины несколько дней назад появилась петиция, автор которой просит Владимира Зеленского отменить внешнее независимое оценивание выпускников школ.

Между тем, общество взволновала не настолько сама петиция, как текст, который написан с большим количеством орфографических ошибок.

Автор просит президента отменить ВНО “на тереторії України”.

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Гражданин Дмитрий Литвиненко считает, что “ця петиція допоможе відміните (ЗНО) Зовнишне Незалежне Оцінювання, яке у 2019 році змінило в гіршу сторону 53000 долей, деякі з них не набрали всёго кілька балів і не змогли вступити до вищих навчальних закладів”.

Кроме того, Литвиненко написал, что “зовнішне незалежне оцінювання це не тест з якісним показником знань, це система яка калічить судьби, порушує нервову систему школярів та абітурьєнтів”.

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У автора этой петиции с невероятно большим количеством орфографических ошибок нашлось за две недели 302 единомышленника из 25 тысяч обязательных.

Тем временем в сети уже активно обсуждают грамотность человека, который предлагает отменить ВНО. Многие даже сделали разбор ошибок автора скандальной петиции.

Напомним, Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования политических партий. Президент подчеркнул, что "в преодолении коррупции в среде политических партий наиболее заинтересованным является народ".

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