В этом году для нужд ВСУ испытали 55 новых образцов оружия и техники

Специалисты тестировали в полевых условиях как модернизированные, так и полностью новые образцы вооружений.

С начала года для ВСУ испытали более полусотни образцов оружия и техники Фотоархив Минобороны

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За 8 месяцев 2019 года Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники провел полевые испытания более 55 новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Об этом сообщает информагентство “АрмияИнформ“.

В частности, в интересах Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины проведены государственные испытания бронированной боевой колесной машины «Казак-2М1»; модернизированного переносного зенитного ракетного комплекса 9К310УМ «Игла-1»; опытного образца БПАК «Spectator-M1»; опытного образца учебно-тренировочного комплекса вертолета Ми-24ПУ1. Продолжаются государственные испытания специализированного бронированного автомобиля «Варта».

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Проведен также ряд определяющих ведомственных испытаний. В частности штабной машины «Богдан-63172» на базовом шасси МАЗ; автомобиля-топливозаправщика АПЗ-8-53162 на базе МАЗ; опытного образца бронетранспортера БТР-60МК; модернизированной зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4М-А ЗАК «Шилка».

В этом году специалисты Института также провели ряд контрольных летных испытаний для нужд Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В частности самолета Ил-76МД с установленным дополнительным оборудованием; самолета Ан-26Ш с дополнительным бортовым оборудованием и оборудованием рабочих мест для первичной подготовки курсантов-штурманов; самолета Су-24М с установленным самолетным ответчиком; самолета Су-27С с соответствующим модулем; самолетов Су-25УБМ1К и Су-27П1М, оборудованных усовершенствованной аппаратурой спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS СН-3307М; авиационных ракет класса «воздух-земля» Х-29.

Напомним, в Министерстве обороны показали зрелищные кадры военных учений Rapid Trident-2019.

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