Делом Ефремова, регионалов и коммунистов займется ВАКС

Утром 24 сентября Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело бывшего регионала.

Читай также: Ефремова доставили в Киев и надели на него браслет

Завтра в 10.00 в помещении Высшего антикоррупционного суда состоится открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по делу экс-регионала Александра Ефремова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Криминального Кодекса.

Читай также: Ефремов не готов “давать нравоучения“ и собирается доказать, что невиновен

Речь идет о ч. 2 ст. 364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, ч.5 ст. 27 УК - соучастие в преступлении (пособничество), а также - ч. 2 ст. 366 УК - служебный подлог, повлекший тяжкие последствия (подделка официальных документов).

Его соучастников - экс-нардепов от ПР и уже запрещенной Компартии Украины - обвиняют в совершении уголовных преступлений по двум статьям: ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК.

Читай также: Ефремова из СИЗО забрал адвокат на Range Rover

Заседание состоится по адресу: ул. Победы, 41. В суде напомнили, что, согласно статье 62 Конституции, лицо считается невиновным и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ефремов называет свое дело "чисто политическим" и подчеркивает, что надеялся, что Украина пойдет по пути развития европейских стран, цивилизованных стран, где нельзя будет бездоказательно бросить человека в тюрьму

Напомним, 19 сентября суд отменил домашний арест Александра Ефремова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.