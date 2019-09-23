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Делом Ефремова, регионалов и коммунистов займется ВАКС

Комментариев: 9
Утром 24 сентября Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело бывшего регионала.
Ефремова будет судить новосозданный суд для вип-чиновников
Ефремова будет судить новосозданный суд для вип-чиновников
УНИАН

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Завтра в 10.00 в помещении Высшего антикоррупционного суда состоится открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по делу экс-регионала Александра Ефремова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ефремова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Криминального Кодекса.

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Речь идет о ч. 2 ст. 364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, ч.5 ст. 27 УК - соучастие в преступлении (пособничество), а также - ч. 2 ст. 366 УК - служебный подлог, повлекший тяжкие последствия (подделка официальных документов).

Его соучастников - экс-нардепов от ПР и уже запрещенной Компартии Украины - обвиняют в совершении уголовных преступлений по двум статьям: ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК.

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Заседание состоится по адресу: ул. Победы, 41. В суде напомнили, что, согласно статье 62 Конституции, лицо считается невиновным и не может быть подвергнуто наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ефремов называет свое дело "чисто политическим" и подчеркивает, что надеялся, что Украина пойдет по пути развития европейских стран, цивилизованных стран, где нельзя будет бездоказательно бросить человека в тюрьму

Напомним, 19 сентября суд отменил домашний арест Александра Ефремова.

 

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Теги: Ефремов, ПР, КПУ, ВАКС, суд
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Комментариев (9)
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ЗаУкраину    23.09.2019, 14:27
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Нынешняя КПУ партия новая, созданная после развала СССР, и уже после провозглашения "независимости". Никаких грехов у нее нет. Любой суд ее оправдает. Поэтому и тянут кота за...
Аутобот    23.09.2019, 14:34
Оценка:  -2
Аутобот
За какаого овича голосовать будете? Кага новича, или Яны ковича?
Аутобот    23.09.2019, 14:36
Оценка:  -2
Аутобот
Или может что-то радикальнее? Кабзон, Рабинзон?
Аутобот    23.09.2019, 14:39
Оценка:  -2
Аутобот
Я понял. Вариант лайт. Просто Симоненко, просто комсомолец.
Аутобот    23.09.2019, 13:57
Оценка:  -2
Аутобот
Компартию будут судить на улице победы? Не придаст ли им это излишней самоуверенности?
Аутобот    23.09.2019, 14:22
Оценка:  -1
Аутобот
ой ой, что за коммуняки ватные подминусовывают?
Аутобот    23.09.2019, 13:55
Оценка:  0
Аутобот
Ну какой же янык все таки ублюдок. Слил всех на помойку и сбежал с деньгами
Умные люди говорили, предупреждали, что за это примитивное прокремлевское прокитайское уебище вороватое голосовать нельзя. Не верили.
Аутобот    23.09.2019, 14:23
Оценка:  -1
Аутобот
Янык самый выдающийся путинский полководец. Пяткой блеснул так, как никто ранее
Аутобот    23.09.2019, 14:33
Оценка:  -2
Аутобот
Да что там путинский. Вообще во всей истории москвабадщины самый запоминающийся.
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