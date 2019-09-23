В ночном клубе Львова до смерти избили курсанта военной академии

Медики пытались спасти парня, но травмы были слишком серьезные.

Во Львове после жестокого избиения умер 20-летний курсант военной академии Юрий Пьянило. Он был жестоко избит в ночном клубе “Вилма“.

Об этом сообщает Голос Сокальщины.

Смертельная драка произошла в ночь с 11 на 12 августа. Уже 13 августа пострадавшему провели трепанацию черепа. Было выявлено кровоизлияние и повреждение сосудов головного мозга. Он умер в воскресенье, 22 сентября, в 11.30.

Читай также: “Тут пьяная толпа“: На дне села под Херсоном экс-нардеп от БПП избил депутата райсовета

В Червоноградской местной прокуратуре сообщили о подозрении 25-летнему жителю Волынской области в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

По данным журналистов со ссылкой на соцсети, данный клуб и дальше работает. Злоумышленник, который жестоко избивал курсанта, пытался убежать за границу, но полиция его задержала. При этом сообщается, что злоумышленника отпустил суд.

Как сообщалось 5 августа, в Днепре охранники рынка избили подростка, воровавшего видеокамеры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram