Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ночном клубе Львова до смерти избили курсанта военной академии

Комментариев: 1
Медики пытались спасти парня, но травмы были слишком серьезные.
Инцидент произошел в ночном клубе "Вилма"
Инцидент произошел в ночном клубе "Вилма"
golossokal.com.ua

Во Львове после жестокого избиения умер 20-летний курсант военной академии Юрий Пьянило. Он был жестоко избит в ночном клубе “Вилма“.

Об этом сообщает Голос Сокальщины.

Смертельная драка произошла в ночь с 11 на 12 августа. Уже 13 августа пострадавшему провели трепанацию черепа. Было выявлено кровоизлияние и повреждение сосудов головного мозга. Он умер в воскресенье, 22 сентября, в 11.30.

Читай также: “Тут пьяная толпа“: На дне села под Херсоном экс-нардеп от БПП избил депутата райсовета

В Червоноградской местной прокуратуре сообщили о подозрении 25-летнему жителю Волынской области в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

По данным журналистов со ссылкой на соцсети, данный клуб и дальше работает. Злоумышленник, который жестоко избивал курсанта, пытался убежать за границу, но полиция его задержала. При этом сообщается, что злоумышленника отпустил суд.

Как сообщалось 5 августа, в Днепре охранники рынка избили подростка, воровавшего видеокамеры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: курсант, Львов, драка, ночной клуб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Лаптев    23.09.2019, 14:39
Оценка:  0
Лаптев
Сейчас ЗЕ суд его отпустит без всяких залогов. ЗЕ суд очень гуманен к преступникам.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь