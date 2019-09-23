В МОН хотят перенаправить молодежь из ВУЗов в профтехучилища

Министр образования недовольна перекосами в системе образования, из-за которых все идут в ВУЗы и некому работать руками.

В МОН хотят больше дефицитных трактористов и меньше безработных юристов depositphotos.com

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В Министерстве образования и науки хотят “перевернуть пирамиду“, в которой процент молодых украинцев, идущих в высшие учебные заведения, значительно превышает процент тех, кто идет в учреждения профессионального образования. Об этом заявила новый министр образования Анна Новосад в интервью “Украинской правде“.

По ее словам, сейчас профессионально-техническое образование получает только около 30% молодых украинцев. Министр уверена, что высшее образование отнюдь не гарантирует более высокую зарплату, приведя пример своего разговора с представителем крупного аграрного предприятия:

У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: “у меня тракторист в летний период получает 70-80 тысяч гривен зарплаты“. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра, - объясняет важность профтехобразования Новосад.

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По мнению министра, и высшее, и профессионально-техническое образование в равной степени важны для рынка труда, поэтому нельзя допускать перекосов ни в ту, ни в другую сторону. При этом профессиональное образование должно предоставлять квалификацию и учить тем профессиям, которые действительно востребованы на рынке труда. Соответственно содержание программ и сами направления подготовки должны быть более гибкими и современными. Именно в этом направлении и будет работать МОН, обещает министр.

Напомним, в Министерстве образования заявили, что 34 тысячи детей в Украине не посещают садик из-за нехватки мест.

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