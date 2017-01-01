“Они действительно работают”: В Минздраве Супрун разрешали пользоваться соцсетями РФ

Доступ был у всех сотрудников министерства.

В Министерстве здравоохранения разрешали пользоваться запрещенными российскими социальными сетями, среди которых ВКонтакте и Одноклассники. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель экспертной группы eHealth Министерства здравоохранения Украины Ася Халеева.

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Чиновница сообщила, что доступ к запрещенным решением СНБО российским соцсетям у сотрудников Минздрава под руководством Супрун действительно был. Это она самостоятельно проверила.

Российские соцсети в Минздраве. К сожалению, не фейк. Вчера по соцсетям ходила информация, что в wifi сети Минздрава работают запрещены решением СНБО российские социальные сети. Поэтому, первое что я сделала, когда пришла на работу сегодня с утра - проверила эту информацию. Да, это правда, они действительно работают. Провайдер - Гигатранс, - сообщила Халеева.

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Обнаружив нарушение Халеева совместно с другими госслужащими сообщила об этом госсекретарю Минздрава как руководителю аппарата. Чиновники также подготовили письма в СБУ, аппарат СНБО и Нацполицию.

Почему мы это делаем - потому что у меня и у нашей команды есть собственные "красные линии" и принципы, которым мы никогда не уступим, - подытожила чиновница.

Напомним, у Зеленского ответили касательно разблокирования Одноклассников и ВКонтакте. Советник президента заявил, что ресурсы в Украине останутся заблокированными.

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