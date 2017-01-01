В Одессе новый начальник областного СБУ
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области Виталия Харченко. Об этом говорится в тексте указа, обнародованного сегодня на сайте президента.
Предыдущий руководитель одесского облуправления СБУ был снят с должности еще 11 июня вместе с четырьмя другими своими коллегами. Причиной увольнения значилась их возможная причастность к контрабанде.
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По данным одесского издания “Думская“, о Виталии Харченко, возглавившем СБУ Одессы, практически ничего не известно. Доступна только информация о том, что до сегодняшнего назначения он работал в Главной инспекции СБУ, которая занимается проверкой деятельности всех подразделений спецслужбы.
Напомним, Баканов обещает сократить штат СБУ и поднять зарплаты.
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