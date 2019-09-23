В МОН нет денег на повышение зарплат педагогам, - Новосад

Ведомство не знает, получит ли дополнительные 45 млрд гривен на повышение зарплат педагогам.

Министерство науки и образования призналось, что у них нет денег на обещанное повышение должностных окладов педагогов. Об этом в интервью Украинской правде рассказала глава ведомства Анна Новосад.

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Министр рассказала, что сейчас ее ведомство совместно с Министерством финансов ищет дополнительное финансирование.

Мы сейчас с Минфином, и с премьером думаем, как найти эти средства и где. Есть разные оценки, какая это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, что это дополнительные почти 45 млрд грн, - сообщила Новосад.

Новосад также отметила, что для украинской экономики нужные 45 млрд гривен - это гигантская сумма. Ее нужно откуда-то взять и отдать педагогам.

Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, и с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать, - сообщила Новосад.

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Она также отметила, что деньги должны найти до второго чтения госбюджета на 2020 год.

Министр науки и образования также ответила на вопрос, обижается ли она на экс-министра Лилию Гриневич, которая пообещала педагогам повышение зарплат и приняла соответствующее постановление.

Я не могу быть обиженной на Лилию Михайловну, у нас есть природные намерения как у министров, чтобы зарплаты у педагогов были выше. Возможно, здесь имел премьер немножечко по-другому управлять этой ситуацией и, например, не подписывать же постановление в последний вечер перед назначением нового правительства, а подписать ее хотя бы немного раньше, - добавила Новосад.

Напомним, в МОН хотят перенаправить молодежь из ВУЗов в профтехучилища. Министр образования недовольна перекосами в системе образования, из-за которых все идут в ВУЗы и некому работать руками.

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