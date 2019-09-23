Из колонии в Николаевской области сбежал убийца

Преступник отбывал наказание за умышленное убийство.

За побег преступник получит дополнительно 3-5 лет тюрьмы facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Правоохранители разыскивают Владимира Касапа, который бежал из Вознесенской колонии, отбывая наказание за умышленное убийство.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области

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“22 сентября от дежурного колонии №72 в Вознесенский отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 г.р. уроженец Одесской области Татарбунарского района, осужденный в 2017 году судом города Одесса до восьми лет лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК “Умышленное убийство“.

Следователи открыли уголовное производство по статье 393 (“Побег из места лишения свободы или из-под стражи“) Уголовного кодекса Украины. Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно - в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

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Сейчас в регионе проводятся специальные меры для розыска беглеца. Также правоохранители обращаются с просьбой к гражданам помочь установить местонахождение мужчины, и полезную для следствия информацию предоставить Вознесенский отдел полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102.

Правоохранители ищут преступника facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Как сообщалось 4 сентября, из колонии во Львовской области сбежало двое заключенных.

Позже их удалось поймать, при задержании ранен полиценйский.

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