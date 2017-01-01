Замглавы НБУ Рожкова через суд вернула себе полномочия

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда.

Киевский апелляционный суд 23 сентября отменил решение Барышевского райсуда о запрете первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Сегодня (23 сентября - ред.) Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка и принял отдельное решение, касающееся судьи Барышевского райсуда Киевской области Коваленко К.В.

Национальный банк приветствует решение суда апелляционной инстанции, ведь оно полностью соответствует законодательству Украины. В своей апелляционной жалобе Нацбанк указал на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение“, - говорится в сообщении.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение 30 дней.

Как сообщалось 13 июня, Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение, которое запрещало Екатерине Рожковой исполнять обязанности первого замглавы правления Национального банка Украины.

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