Гончаруку помогают Пушкин и две женщины

Опубликовали список советников премьера на общественных началах.

СМИ узнали имена советников украинского премьер-министра Алексея Гончарука, которые работают с ним на общественных началах. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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На общественных началах с главой украинского правительства работают три человека. Среди них один мужчина и две женщины.

Известно, что по состоянию на 9 сентября внештатными советниками премьера Гончарука н являлись Яна Вячеславовна Горюнова, Светлана Сергеевна Котляревская и Александр Игоревич Пушкин.

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Отмечается, что Горюнова и Котляревская были назначены советниками премьер-министра Украины на общественных началах 3 сентября. Александра Пушкина назначили на эту должность 9 сентября.

К слову, Яна Горюнова работает менеджером ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO. Светлана Котляревская - в прошлом проектный менеджер в Офисе по продвижению экспорта. О Александре Пушкине пока ведомостей нет.

Напомним, Зеленский назначил Богдану зама по экономике и инвестициям. Юлия Ковалив раньше консультировала президента Петра Порошенко по инвестициям, она является специалистом по экономической теории.

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