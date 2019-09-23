Из РФ в Крым этапировали 15 крымских татар для опознания "секретным свидетелем"

По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания о продлении ареста.

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Из России в аннексированный Крым этапировали 15 крымских татар. Все они - фигуранты симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир“. Об этом сообщило объединение “Крымская солидарность“.

Активисты ссылаются на адвокатский офис Эмиля Курбединова. На следственных действиях происходит опознание обвиняемых “второй симферопольской группы“ засекреченным свидетелем.

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По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания о продлении ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону.

Следственные мероприятия проводятся ФСБ РФ в отношении следующих лиц:

1. Рустем Шейхалиев

2. Иззет Абдуллаев

3. Сейтвели Сейтабдиев

4. Аким Бекиров

5. Алим Каримов

6. Асан Яников

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7. Риза Изетов

8. Вели Абдулкадыров

9. Энвер Аметов

10. Ремзи Бекиров

11. Осман Арифмеметов

12. Фарход Базаров

13. Тофик Абдулгазиев

14. Рустем Сейтхалилов

15. Абдурахманов Меджит

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27 марта 2019 года в Крыму прошли самые массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов “Крымской солидарности“. Всего было задержано 23 человека.

Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Ранее в Кремле прокомментировали вероятность повторного обмена пленными.

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