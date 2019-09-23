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Из РФ в Крым этапировали 15 крымских татар для опознания "секретным свидетелем"

Комментариев: 5
По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания о продлении ареста.
Крымских татар временно этапировали из РФ
Крымских татар временно этапировали из РФ
"Крымская солидарность"

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Из России в аннексированный Крым этапировали 15 крымских татар. Все они - фигуранты симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир“. Об этом сообщило объединение “Крымская солидарность“.

Активисты ссылаются на адвокатский офис Эмиля Курбединова. На следственных действиях происходит опознание обвиняемых “второй симферопольской группы“ засекреченным свидетелем.

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По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания о продлении ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону.

Следственные мероприятия проводятся ФСБ РФ в отношении следующих лиц:

  • 1. Рустем Шейхалиев
  • 2. Иззет Абдуллаев
  • 3. Сейтвели Сейтабдиев
  • 4. Аким Бекиров
  • 5. Алим Каримов
  • 6. Асан Яников

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  • 7. Риза Изетов
  • 8. Вели Абдулкадыров
  • 9. Энвер Аметов
  • 10. Ремзи Бекиров
  • 11. Осман Арифмеметов
  • 12. Фарход Базаров
  • 13. Тофик Абдулгазиев
  • 14. Рустем Сейтхалилов
  • 15. Абдурахманов Меджит

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27 марта 2019 года в Крыму прошли самые массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов “Крымской солидарности“. Всего было задержано 23 человека.

Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Ранее в Кремле прокомментировали вероятность повторного обмена пленными.

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Теги: крымские татары, Крым, аннексия, ФСБ, политзаключенные, репрессии, РФ
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Комментариев (5)
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PINKIPAU    23.09.2019, 15:51
Оценка:  +3
PINKIPAU
Фашистский путинский режим преследует украинских патриотов в Крыму. Россия-вон из Крыма !!!
T-REX2    23.09.2019, 16:12
Оценка:  -1
T-REX2
видать татар совсем не знаете,если называете "украинскими патриотами"
ЗаУкраину    23.09.2019, 15:40
Оценка:  -3
ЗаУкраину
посмотрите на морды этих наших "союзничков". Это они как скот резали аших предков по всей Украине. А теперь, когда им выгодно, прикидываются невинными овечками.
PINKIPAU    23.09.2019, 15:49
Оценка:  +2
PINKIPAU
Пересмотрел только что, как чеченцы резали головы русских солдат... Теперича герои Рассии, каварелы арденов...
WTF2wtf    23.09.2019, 16:01
Оценка:  +1
WTF2wtf
стандартные методы россиян - берешь реальные действия той же кадыровской братвы в россии и просто меняешь названия ...
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