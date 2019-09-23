Из РФ в Крым этапировали 15 крымских татар для опознания "секретным свидетелем"
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Из России в аннексированный Крым этапировали 15 крымских татар. Все они - фигуранты симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир“. Об этом сообщило объединение “Крымская солидарность“.
Активисты ссылаются на адвокатский офис Эмиля Курбединова. На следственных действиях происходит опознание обвиняемых “второй симферопольской группы“ засекреченным свидетелем.
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По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания о продлении ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону.
Следственные мероприятия проводятся ФСБ РФ в отношении следующих лиц:
- 1. Рустем Шейхалиев
- 2. Иззет Абдуллаев
- 3. Сейтвели Сейтабдиев
- 4. Аким Бекиров
- 5. Алим Каримов
- 6. Асан Яников
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- 7. Риза Изетов
- 8. Вели Абдулкадыров
- 9. Энвер Аметов
- 10. Ремзи Бекиров
- 11. Осман Арифмеметов
- 12. Фарход Базаров
- 13. Тофик Абдулгазиев
- 14. Рустем Сейтхалилов
- 15. Абдурахманов Меджит
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27 марта 2019 года в Крыму прошли самые массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов “Крымской солидарности“. Всего было задержано 23 человека.
Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.
Ранее в Кремле прокомментировали вероятность повторного обмена пленными.
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