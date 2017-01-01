Минские соглашения не несут вреда Украине, дело в РФ - Волкер

Курт Волкер считает, что Россия должна наконец начать выполнять свои обязательства.

Волкер считает, что Минск-2 можно выполнить без ущерба нашей стране посольство США в Украине

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Выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе не принесет политического ущерба Украине. Такую уверенность выразил спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "НАШ".



"Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет", - подчеркнул он.

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"Это критически важно: когда Минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине", - заверил Волкер.

Для этого необходимо обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных формирований, вывод российских вооруженных сил.

Если Россия согласится на вышеперечисленное, у Украины появляются некоторые обязательства: местные выборы, особый статус для территории, амнистия.

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"Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса. Я не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине", - подчеркнул Волкер.

"На самом деле это единственное из существующих решений, при котором Россия будет признавать, что речь идет о территории Украины. С помощью этих соглашений мы сможем начать на ней восстановление суверенитета Украины", - уверен он.

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Проблема - в принятии Россией ответственности. "Россия подписала Минские соглашения, в результате чего у нее есть обязательства. Но она не выполняет их", - посетовал Волкер.

Ранее сообщалось, что у Зеленского придумали новый "план Маршала" для Украины.

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