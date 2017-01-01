Оперативники задержали злоумышленника при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и патронов к нему.

На Буковине бывший военный продавал оружие из зоны ООС

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На Буковине бывший военный продавал оружие из зоны ООС

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего военнослужащего в продаже оружия, вывезенного из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 23 сентября.

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“Оперативники установили, что житель Черновицкой области, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы. Правоохранители задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов области при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и почти ста патронов к нему“, – говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Как сообщалось 18 сентября, на Закарпатье задержана крупная наркогруппировка.

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