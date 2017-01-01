Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Буковине бывший военный продавал оружие из зоны ООС

Комментариев: 0
Оперативники задержали злоумышленника при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и патронов к нему.
На Буковине бывший военный продавал оружие из зоны ООС
© ssu.gov.ua
Фото 1/3
  • Изъятый пулемет Калашникова
  • Изъятый пулемет Калашникова
  • Изъятый пулемет Калашникова
На Буковине бывший военный продавал оружие из зоны ООС
Изъятый пулемет Калашникова
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего военнослужащего в продаже оружия, вывезенного из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 23 сентября.

Читай также: В Киевской области задержали торговцев оружием

“Оперативники установили, что житель Черновицкой области, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы. Правоохранители задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов области при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и почти ста патронов к нему“, – говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Как сообщалось 18 сентября, на Закарпатье задержана крупная наркогруппировка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: СБУ, оружие, Буковина, Черновицкая область, пулемет, патроны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь