Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Херсоном отец трагически погиб на свадьбе своей дочери

Комментариев: 3
Отец хотел устроить фейерверк на проезжей части, но его сбила машина.
Мужчину сбила машина
Мужчину сбила машина
novosti-n.org(иллюстративное фото)

В городе Геническ Херсонской области отец невесты хотел устроить салют для гостей торжества, но в этот момент его сбила машина.

Об этом сообщает "Типичный Херсон".

Читай также: В Индии молодожены подорвались на бомбе

Свадьбу праздновали допоздна в кафе на улице Центральной. Около одиннадцати часов вечера 45-летний отец невесты вышел на улицу, чтобы устроить фейерверк. Однако, для предосторожности он не стал поджигать пиротехнические средства под стенами заведения, а вышел на проезжую часть улицы. Здесь его и сбила машина - вызванным медикам осталось только констатировать смерть мужчины от полученных тяжелых травм.

Национальная полиция Херсонщины сообщила, что ДТП совершил 26-летний местный житель на "Шевроле".

Пока неизвестно, кто был виновником трагедии, и были ли ее участники трезвыми.

Как сообщалось, в мае в Закарпатской области мужчина поджег себя заживо после свадьбы дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: свадьба, Херсонская область, смерть, фейерверк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    23.09.2019, 16:18
Оценка:  0
zadneprohodchik
без бухла точно не обошлось
T-REX2    23.09.2019, 15:49
Оценка:  +4
T-REX2
премия Дарвина
Letohradek    23.09.2019, 15:49
Оценка:  +5
Letohradek
Надо быть кретином, что бы на проезжей части устраивать фейерверки!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь