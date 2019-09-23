Под Херсоном отец трагически погиб на свадьбе своей дочери

Отец хотел устроить фейерверк на проезжей части, но его сбила машина.

В городе Геническ Херсонской области отец невесты хотел устроить салют для гостей торжества, но в этот момент его сбила машина.

Об этом сообщает "Типичный Херсон".

Читай также: В Индии молодожены подорвались на бомбе

Свадьбу праздновали допоздна в кафе на улице Центральной. Около одиннадцати часов вечера 45-летний отец невесты вышел на улицу, чтобы устроить фейерверк. Однако, для предосторожности он не стал поджигать пиротехнические средства под стенами заведения, а вышел на проезжую часть улицы. Здесь его и сбила машина - вызванным медикам осталось только констатировать смерть мужчины от полученных тяжелых травм.

Национальная полиция Херсонщины сообщила, что ДТП совершил 26-летний местный житель на "Шевроле".

Пока неизвестно, кто был виновником трагедии, и были ли ее участники трезвыми.

Как сообщалось, в мае в Закарпатской области мужчина поджег себя заживо после свадьбы дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram