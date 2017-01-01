"Спать хотим 24/7": У Гончарука появились пресс-секретарь и советник

По словам нового пресс-секретаря, новая команда в Кабмине очень энергична и работает по 15 часов в день.

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Премьер Алексей Гончарук еще месяц назад назначил своим пресс-секретарем Диану Давитян. Об этом она сама написала в Facebook.

“Атеншн, каминг-аут с опозданием в месяц! 15-часовые рабочие дни, отсутствие выходных, дедлайны и постдедлайны - привет“, - поделилась она.

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“Друзья-журналисты, если надо комментарии, запросы, уточнения или что от премьера - welcome! Мы очень открытые, молодые и энергичные (хотя и хотим спать 24/7)“, - призналась новый секретарь.

Новому пресс-секретарю, по данным СМИ, 24 года. Раньше она работала на партию “Голос“ (создавала контент), была пиарщиком в логистической компании “Укр-Китай Комюникейшн“ и писала для “Фокуса“.

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Кроме того, премьер назначил себе советника по экономическим вопросам Алексея Мушака, о чем последний также сообщил в Facebook.

“Я стал советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам. В первую очередь - по земельной реформе“, - отметил он.

“Собираюсь помогать своим опытом, пониманием процессов, умением доносить до людей изменения, которые правительство будет реализовывать в экономической сфере. Почему я все это делаю? Нет, мои политические взгляды не изменились“, - заверил Мушак.

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“Просто в Украине очень малый промежуток времени на реформы. Его надо использовать по полной. И стоять в стороне было бы не правильно“, - считает он.

Ранее Гончарук поручил главе ФГИ “очистить“ фонд от групп влияния.

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