Из-за видеообращения Зеленского украинцы "положили" горячую линию НАБУ

В бюро недовольны, что президент спровоцировал шквал обращений, которые изначально находятся вне компетенции НАБУ.

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После утреннего видеообращения Президента Украины Владимира Зеленского с призывом к населению сообщать в Национальное антикоррупционное бюро Украины о случаях коррупции, украинцы “положили“ горячую линию ведомства, заблокировав ее работу огромным количеством звонков. Об этом сообщили в Совете общественного контроля НАБУ.

Как указано в сообщении, через некоторое время после президентского видеообращения горячая линия НАБУ “легла“ от огромного количества звонков с сообщениями о фактах, большинство из которых не касается сферы полномочий НАБУ.

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В ведомстве вынуждены обратить внимание на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления, а занимается коррупционными правонарушениями, совершенными только высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и которые составляют угрозу национальной безопасности.

В НАБУ высказали явное недовольство президентским призывом, который “как минимум, не логичный“:

Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам Президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственные, - заявили в бюро.

Напомним, Зеленский запустил масштабный флешмоб “Пожалуйста, не молчите!”.

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