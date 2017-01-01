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Из-за видеообращения Зеленского украинцы "положили" горячую линию НАБУ

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В бюро недовольны, что президент спровоцировал шквал обращений, которые изначально находятся вне компетенции НАБУ.
После утреннего обращения Зеленского горячая линия НАБУ "легла" от наплыва звонков
После утреннего обращения Зеленского горячая линия НАБУ "легла" от наплыва звонков
Кадр из видео

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После утреннего видеообращения Президента Украины Владимира Зеленского с призывом к населению сообщать в Национальное антикоррупционное бюро Украины о случаях коррупции, украинцы “положили“ горячую линию ведомства, заблокировав ее работу огромным количеством звонков. Об этом сообщили в Совете общественного контроля НАБУ.

Как указано в сообщении, через некоторое время после президентского видеообращения горячая линия НАБУ “легла“ от огромного количества звонков с сообщениями о фактах, большинство из которых не касается сферы полномочий НАБУ.

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В ведомстве вынуждены обратить внимание на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления, а занимается коррупционными правонарушениями, совершенными только высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и которые составляют угрозу национальной безопасности.

В НАБУ высказали явное недовольство президентским призывом, который “как минимум, не логичный“:

Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам Президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственные, - заявили в бюро. 

Напомним, Зеленский запустил масштабный флешмоб “Пожалуйста, не молчите!”. 

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Теги: НАБУ, Зеленский, видеообращение, горячая линия
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