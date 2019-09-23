Водители фур съехались под Кабмин на пикет

Дальнобойщики требуют от правительства дать разрешения на транспортные перевозки в Польшу .

Водители фур выступают против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу

В Киеве под здание Кабинета министров Украины 23 сентября массово съехались водители грузовиков из-за проблем с перевозками в Польшу.

Об этом сообщает LB.ua.

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Дальнобойщики выступили против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, вдоль дороги на улице Грушевского выстроились несколько десятков фур без прицепов.

Как уточнялось в сюжете в сюжете “ТСН.Ранок“, несколько недель назад водителям грузовиков сократили количество разрешений на перевозки в Польшу. Водители вынуждены по несколько дней дежурить на пунктах выдачи разрешений. Сообщалось, что из-за простоя они не успевают вовремя доставлять заказы и вынуждены платить штрафы.

Как сообщалось 15 июня, в Запорожье фурам запретили проезд через плотину ДнепроГЭС.

13 сентября ВР одобрила “драконовские“ штрафы за перегруз фур.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за перегруженные фуры.

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