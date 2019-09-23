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Водители фур съехались под Кабмин на пикет

Комментариев: 3
Дальнобойщики требуют от правительства дать разрешения на транспортные перевозки в Польшу .
Водители фур съехались под Кабмин на пикет
© lb.ua
Фото 1/4
  • Водители фур выступают против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу
  • Водители фур выступают против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу
  • Водители фур выступают против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу
  • Водители фур выступают против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу
Водители фур съехались под Кабмин на пикет
Водители фур выступают против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу
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В Киеве под здание Кабинета министров Украины 23 сентября массово съехались водители грузовиков из-за проблем с перевозками в Польшу.

Об этом сообщает LB.ua.

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Дальнобойщики выступили против сокращения числа разрешений на перевозки в Польшу. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, вдоль дороги на улице Грушевского выстроились несколько десятков фур без прицепов.

Как уточнялось в сюжете в сюжете “ТСН.Ранок“, несколько недель назад водителям грузовиков  сократили количество разрешений на перевозки в Польшу. Водители вынуждены по несколько дней дежурить на пунктах выдачи разрешений. Сообщалось, что из-за простоя они не успевают вовремя доставлять заказы и вынуждены платить штрафы.

Как сообщалось 15 июня, в Запорожье фурам запретили проезд через плотину ДнепроГЭС.

13 сентября ВР одобрила “драконовские“ штрафы за перегруз фур.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за перегруженные фуры.

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Теги: фуры, транспорт, Кабмин, протест, Киев, авто
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Комментариев (4)
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МЕЛЬХИОР    23.09.2019, 17:54
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
Ну шо, ЗЕлебобики, опять Порох виноват?! ... вывсёврётиии, это Порошенко виноваттт!!! Свинарчуки бля!!!
antibaklan    23.09.2019, 17:40
Оценка:  0
antibaklan
ща слезется весь офисный плпнгтон, вспомнят таксистов, евробляхеров, учителей, медиков и свой пАследний замечательный корпоратив в рэсторане верховина. и как смешон был из зам игоревичь исполняя пьяным...
antibaklan    23.09.2019, 17:42
Оценка:  0
antibaklan
главное чтоб кофемашину починили на неделе а то уже второй день кипяток из кулера со стиками разбавляют бедняжки
Woodbrother    23.09.2019, 16:45
Оценка:  -3
Woodbrother
Клоун ЗЕ и тут начудил. Какой он озорник-затейник. Редкий талант, обгадить все за 130 дней.
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