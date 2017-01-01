Крымских политзаключенных принудительно отправили в психиатрическую больницу

Пятерых фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" отправили на проведение судебно-психиатрической экспертизы.

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Пятерых фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир" отправили на проведение судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат Ислям Велиляев, передает "Крымская солидарность".

На данный момент Месутов Руслан, Халилов Ленур, Нагаев Руслан, Кантимиров Эльдар и Яников Асан находятся на стационарной судебно-психиатрической экспертизе.

Адвокат отметил, что 20 сентября посетил своего подзащитного Нагаева Ленура в Крымской республиканской клинической психиатрической больнице №1.

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"В стационар его поместили потому, что мы отказались давать показания амбулаторно, поэтому следователи, учитывая сроки наказания, должны, по их мнению, получить данные, что человек вменяем, что его можно привлекать к ответственности", - говорит Велиляев.

Ранее подобную процедуру принудительно прошли замглавы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, блогер и медиакоординатор "Крымской солидарности" Нариман Мемедеминов и еще десятки политзаключенных.

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По мнению Мустафаева, данная процедура - продолжение репрессивной практики времен СССР. "Раньше была "карательная психиатрия", вот сейчас мы имеем дело с чем-то очень похожим", - комментировал свое помещение в психиатрическую больницу активист.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 политзаключенных крымских татар этапировали из РФ в аннексированный Крым ради опознания засекреченным свидетелем.

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