Зеленский подписал законы об Офисе прокурора и контрактах для госслужащих

Президент подписал оба документа и вернул их в Раду.

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Президент Владимир Зеленский подписал законы о начале реформы прокуратуры и о перезагрузке власти. Изменения в статусе законопроектов опубликованы на сайте ВР - законопроекты №1032 и №1066 возвращены с подписью президента.

Закон о реформе прокуратуры предусматривает аттестацию прокуроров, после чего новые прокуроры вольются в новую структуру - Офис генпрокурора. Кроме того, количество сотрудников прокуратуры сократится с 15 до 10 тысяч.

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При этом базовый оклад прокуроров немного вырастет - с 12 до 15 прожиточных минимумов (сейчас - с 23232 до 29040 грн). Военная прокуратура просто будет ликвидирована.

Что касается закона о перезагрузке власти, этот документ упрощает увольнение и принятие на сотрудников на госслужбу. Кроме того, госслужащие теперь смогут работать по контракту.

Напомним, ранее сообщалось, что президенту на подпись направили закон о прокуратуре.

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