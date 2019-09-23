Рекорды бьют: В Раду ходят 94% нардепов

Верховная Рада девятого созыва побила все рекорды.

Депутаты Верховной Рады девятого созыва побили все рекорды. На работу в парламент ходят 94% народных избранников. Таких показателей не имел ни один созыв парламента. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Читай также: “Пожалуйста, не молчите!”: Зеленский запустил масштабный флешмоб

По данным КИУ, самые высокие показатели посещения заседаний Верховной Рады Украины в сентябре продемонстрировали народные депутаты фракций политических партий "Слуга народа" и "Голос", самые низкие - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения народными депутатами фракций Верховной Рады пленарных заседаний в сентябре 2019 года. В целом народные депутаты всех фракций показали высокие показатели посещения. Самый высокий результат у депутатов "Слуги народа" и "Голоса", - сообщили в КИУ.

Читай также: Закон об офисе Рябошапки передали Зеленскому

В ведомстве отметили, что в среднем на заседаниях ВР были письменно зарегистрированы 94% депутатов из этих двух фракций. В среднем по 88% нардепов “Батькивщины” и “За будущее” посещали заседания. У “Европейской солидарности” - 87%, у ОПЗЖ - 85%.

Напомним, Зеленский подписал закон об импичменте президента. Ранее закон подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.