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Рекорды бьют: В Раду ходят 94% нардепов

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Верховная Рада девятого созыва побила все рекорды.
Депутаты показали рекордную посещаемость
Депутаты показали рекордную посещаемость
пресс-служба ВР

Депутаты Верховной Рады девятого созыва побили все рекорды. На работу в парламент ходят 94% народных избранников. Таких показателей не имел ни один созыв парламента. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

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По данным КИУ, самые высокие показатели посещения заседаний Верховной Рады Украины в сентябре продемонстрировали народные депутаты фракций политических партий "Слуга народа" и "Голос", самые низкие - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения народными депутатами фракций Верховной Рады пленарных заседаний в сентябре 2019 года. В целом народные депутаты всех фракций показали высокие показатели посещения. Самый высокий результат у депутатов "Слуги народа" и "Голоса", - сообщили в КИУ.

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В ведомстве отметили, что в среднем на заседаниях ВР были письменно зарегистрированы 94% депутатов из этих двух фракций. В среднем по 88% нардепов “Батькивщины” и “За будущее” посещали заседания. У “Европейской солидарности” - 87%, у ОПЗЖ - 85%.

Напомним, Зеленский подписал закон об импичменте президента. Ранее закон подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

 

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Теги: депутаты, посещаемость, ВР, парламент
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