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Нардеп от “Слуги народа” предложила отказаться от НАТО

Комментариев: 9
Ирина Верещук уверена, что Украину там не ждут.
Верещук призвала отказаться от НАТО
Верещук призвала отказаться от НАТО
facebook.com/vereshchuk.ukraine

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Ирина Верещук заявила, что Украине пока отказаться от попыток стать членов НАТО. Нас там не ждут, сказала Верещук журналистам.

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Верещук уверена, что в Альянс скорее примут Грузию, чем Украину. Нардеп отметила, что стране пора отказаться от идеи вступать в НАТО. Она заверила, что около 10 лет назад и Украина, и Грузия имели равные шансы на вступление в Альянс, однако теперь у Киева нет шансов.

Верещук отметила, что Россия до сих пор давит на Киев, поэтому шансы вступить в НАТО у нас минимальные.

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Кроме того, нардеп привела в пример продуктивного сотрудничества с Альянсом Финляндию, которая участвует в совместных операциях. Между тем, отметила она, Венгрия, которая является членом Альянса, не настолько продуктивна, как партнер НАТО Финляндия.

Верещук также вспомнила, что Украина уже записала в Конституцию намерения вступить в военный альянс, что еще больше разозлило РФ.

Напомним, ранее глава МИД Пристайко заявил, что лучше НАТО еще не придумали. Министр иностранных дел сделал заявление.

 

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Теги: Верещук, Слуга народа, НАТО
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Комментариев (9)
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Жрать    23.09.2019, 18:59
Оценка:  +4
Жрать
Дурепа -концентрат .
bertal    23.09.2019, 18:39
Оценка:  +1
bertal
Дебелизм крепчает, предложение не вступать туда куда не приглашают?- очень мудро, кретины.
Ira0956    23.09.2019, 18:23
Оценка:  -9
Ira0956
Украину нигде не ждут, не только в нато
KIBARG    23.09.2019, 18:29
Оценка:  +6
KIBARG
Так почему же в нас таких непутёвых вцепился "старший брат"?
Letohradek    23.09.2019, 18:14
Оценка:  +2
Letohradek
Зэбилы, вы для этого выбрали во власть эту кобылу и крысеныша?
Рондол    23.09.2019, 18:05
Оценка:  -6
Рондол
Это всем понятно, кроме кастрюль, что Украину уже нигде не ждут
SEMPENTY    23.09.2019, 18:03
Оценка:  +5
SEMPENTY
А кто она вообще такая, и почему нардеп? Где ей вставляли мозги и куда?
Жрать    23.09.2019, 19:01
Оценка:  -1
Жрать
Мозги китайские, на аналоге VIA системной логики.
ВосставшийИзБана    23.09.2019, 17:57
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Я эту мадам в нардепы тоже не ждал. Но она - нардеп.
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