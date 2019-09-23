Нардеп от “Слуги народа” предложила отказаться от НАТО

Ирина Верещук уверена, что Украину там не ждут.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Ирина Верещук заявила, что Украине пока отказаться от попыток стать членов НАТО. Нас там не ждут, сказала Верещук журналистам.

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Верещук уверена, что в Альянс скорее примут Грузию, чем Украину. Нардеп отметила, что стране пора отказаться от идеи вступать в НАТО. Она заверила, что около 10 лет назад и Украина, и Грузия имели равные шансы на вступление в Альянс, однако теперь у Киева нет шансов.

Верещук отметила, что Россия до сих пор давит на Киев, поэтому шансы вступить в НАТО у нас минимальные.

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Кроме того, нардеп привела в пример продуктивного сотрудничества с Альянсом Финляндию, которая участвует в совместных операциях. Между тем, отметила она, Венгрия, которая является членом Альянса, не настолько продуктивна, как партнер НАТО Финляндия.

Верещук также вспомнила, что Украина уже записала в Конституцию намерения вступить в военный альянс, что еще больше разозлило РФ.

Напомним, ранее глава МИД Пристайко заявил, что лучше НАТО еще не придумали. Министр иностранных дел сделал заявление.

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